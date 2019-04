Doria diz que Bolsonaro confirmou ida à China entre os dias 3 e 10 de agosto

Depois de participar de reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que Bolsonaro "autorizou" que fosse confirmada a sua ida para a China - junto de Doria e de integrantes do governo -, entre os dias 3 e 10 de agosto. Ainda segundo Doria, Bolsonaro viaja em maio para Nova York (EUA), onde deve ficar de 13 a 15 do próximo mês. Sobre a visita à China, o tucano afirmou que o presidente irá participar da inauguração do escritório comercial de São Paulo em Shanghai no dia 9 de agosto. Doria disse ainda que, durante a viagem, é "possível" que a comitiva faça visitas a "novos potenciais investidores chineses" no Brasil.

"É um fato muito relevante que ele (Bolsonaro) confirma a ida em missão de negócios", disse Doria. "Presidente autorizou que confirmássemos a ida à China. Estaremos juntos na China de 3 a 10 de agosto, e o presidente vai participar também da inauguração do escritório comercial de São Paulo em Shanghai em 9 de agosto", disse Doria, citando que a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL), também participará da viagem, que contará também com a presença de "ministros e secretários vinculados às áreas de negócios, economia e do Itamaraty". Segundo ele, o roteiro deve começar em Pequim e terminar em Shanghai.

"Esse escritório de São Paulo será focado em geração de negócios para o Estado de São Paulo, incluindo os programas de desestatização - rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos e portos -, além de investimentos no agronegócio, indústria, comércio, serviços e tecnologia", disse. Doria informou ainda que Bolsonaro confirmou presença na abertura da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação) no próximo dia 29, que acontece em Ribeirão Preto (SP). A feira tem programação até o dia 3 de maio.

De acordo com o governo de São Paulo, em Nova York , Bolsonaro deve ser homenageado no dia 14 de maio como "Personalidade do Ano de 2019", nomeação feita pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. "Este ano o ministro Sergio Moro (da Justiça e Segurança Pública) fará a entrega - como premiado do ano passado - ao presidente Bolsonaro", comentou Doria. Já no dia 15, ainda nos Estados Unidos, Bolsonaro deve participar, de acordo com o tucano, de um evento no Metropolitan Club, que deve contar com as presenças do ministro da Economia, Paulo Guedes, e dos líderes do Congresso e Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse Doria.