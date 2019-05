Doria: 'Conversas de fusão PSDB-DEM só serão iniciadas após convenção nacional'

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que as conversas de fusão de seu partido, o PSDB, com o DEM só serão iniciadas após a convenção nacional de sua legenda, marcada para o dia 31 deste mês. "Essa conversa só vai ser iniciada depois da eleição da nova executiva nacional do PSDB. A minha posição pessoal é de que nós temos de ter partidos fortes, diante das novas eleições municipais e também das eleições gerais de 2022. A nova lei eleitoral impulsiona para termos partidos fortes e não fragmentados", disse ele a jornalistas, após discursar na convenção estadual do PSDB, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), neste domingo, 05.

Questionado sobre se caberia a social-democracia no partido, que é defendida por Geraldo Alckmin durante discurso realizado antes do seu, no mesmo evento, o governador falou que defende os pobres e desconversou.

Durante seu discurso na Alesp, Doria afirmou que o PSDB não quer "populismo nem de direita e nem de esquerda". "Nossa posição é de centro", frisou.

Antes de discursar, Doria foi recebido aos gritos de "Brasil para frente, Doria presidente". No fim de sua fala, uma foto sua foi erguida no meio da multidão e a música do Ayrton Senna foi tocada ao fundo, embalando a fala de Doria, que citou o piloto como um "exemplo de brasilidade".