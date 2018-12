Doria anuncia presidente do Secovi na Habitação

O governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 4, mais dois nomes de seu secretariado. O atual presidente do Secovi, Flávio Augusto Amary, será o novo secretário de Habitação. O deputado estadual Marco Vinholi, líder do PSDB na Assembleia Legislativa, assume como secretário de Desenvolvimento Regional.

Com Vinholi, Doria aumentou o número de tucanos na gestão. Agora são três. Na campanha, a pasta do Desenvolvimento Regional havia sido anunciada como secretaria do Interior, mas mudou de nome durante a transição. Além dos secretários, Doria confirmou que Fernando Capez, deputado estadual que não conseguiu se reeleger em 2018, vai comandar Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) no próximo governo.

A equipe de transição do governo estadual já havia anunciado o deputado federal Alexandre Baldy (PP-GO), atual ministro das Cidades, como futuro secretário estadual dos Transportes Metropolitanos. Com ele, o secretariado do tucano já reúne quatro ministros do governo Michel Temer - Gilberto Kassab (PSD) assumirá a Casa Civil, Rossieli Soares será o responsável pela pasta de Educação e Sérgio Sá Leitão será o secretário de Cultura.

Com os anúncios desta terça, Doria já definiu 17 nomes que terão status de secretário a partir de janeiro de 2019. Apenas duas são mulheres - Célia Leão (Direitos da Pessoa com Deficiência) e Lia Porto (procuradora-geral do Estado). Na composição do governo, foram contemplados até agora PSDB, DEM, PP e PSD. Doria também anunciou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, um de seus principais aliados no PSDB, para fazer parte da equipe de transição.