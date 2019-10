Dois projetos do deputado Evander Vendramini passam em primeira discussão na Alems

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) teve dois projetos de lei aprovados em primeira discussão durante a sessão legislativa de hoje, 23. O PL 248/2019 recebeu 16 votos favoráveis e nenhum contrário. Já o PL 251/2019 foi aprovado com 15 votos a favor e também sem rejeição. Os dois projetos seguem agora para as comissões de mérito.

O Projeto de Lei 248/2019 inclui o dia 13 de junho de cada ano no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, em comemoração ao Dia do Padroeiro do Município de Campo Grande, Santo Antônio de Pádua.

O outro projeto aprovado nesta quarta-feira dispõe sobre a inclusão de militares estaduais e servidores da Segurança Pública nas campanhas de vacinação realizadas pelo Estado, tornando-os integrantes do grupo prioritário ou de risco.

Conforme o PL 251/2019, os programas de vacinação deverão contemplar esses profissionais para protegê-los de doenças infectocontagiosas ou sazonais. “Tanto os militares quanto os servidores da Segurança Pública ficam expostos a diversas pessoas e correm o risco de contrair doenças respiratórias, infecciosas e outras”, argumentou.