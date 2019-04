Dois projetos de lei devem ser apreciados na Ordem do Dia desta quarta-feira

Matérias serão votadas em segunda discussão

Estão previstos para votação dos deputados estaduais, durante a Ordem do Dia desta quarta-feira (3), dois projetos de lei. Ambos são referentes à inclusão de datas no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul e serão apreciados em segunda discussão.

O primeiro deles, Projeto de Lei 9/2019, propõe a inserção do Dia do Esporte Amador, a ser comemorado anualmente, no dia 15 de novembro. A iniciativa, que tem como autor o deputado Jamilson Name (PDT), conta com o parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia.

Já a segunda proposta foi apresentada pelo deputado Renato Câmara (MDB). O parlamentar solicitou no Projeto de Lei 11/2019 a inclusão no calendário o festival “Encontro com a Música Clássica”, a ser realizado, anualmente, na primeira quinzena do mês de novembro.