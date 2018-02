Doadores e receptores de rim podem ter isenção em taxas de concursos públicos em MS

Projetos de Felipe Orro foram apresentados nesta terça-feira - Divulgação

O deputado Felipe Orro (PSDB) apresentou dois Projetos de Lei (PLs) durante a sessão ordinária desta terça-feira (20/2). O primeiro dispõe sobre a isenção de pagamento das inscrições em concursos públicos no Estado de Mato Grosso do Sul.

A proposta tem por objetivo contornar as dificuldades enfrentadas pelos doadores e receptores de rim através da concessão da isenção do pagamento das taxas de inscrição de concursos públicos realizados no âmbito da Administração Pública Estadual, ao mesmo tempo em que incentivará a doação de órgãos de maneira geral, conscientizando a população de sua importância.

Já o segundo projeto cria o Dia Estadual do Zootecnista, a ser incluído no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, com celebração no dia 13 de maio, mesma data em que se comemora o dia nacional da profissão.