Doação de sangue durante a pandemia do covid-19, é tema da Rádio ALEMS

A doação poderá ser agendada previamente - (Foto: Divulgação)

O isolamento social é uma ação importante para evitar a rápida disseminação do novo coronavírus, mas que impactou diretamente na redução do número de doações de sangue. Bancos de sangue de todo Mato Grosso do Sul estão com estoques baixos, e o programa Vida Saudável que será veiculado nesta sexta-feira (22), conta com a participação da coordenadora-geral da Rede Hemosul do Estado, Marli Vavas, que explica como as doações podem ser realizadas com segurança mesmo durante a pandemia.

Conforme a coordenadora-geral, para garantir a segurança dos doadores, o Hemosul redobrou os cuidados e segue todos os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde. Assim que chega à unidade o doador recebe orientação para usar o álcool em gel disponível na recepção. Além da higienização frequente de canetas, pranchetas, balcão e cadeiras após o uso, o Hemosul delimitou espaçamento entre as cadeiras de espera para que haja o distanciamento necessário entre os doadores.

“Precisamos de um número adequado de doadores diariamente. Porque a dengue continua, todos os tratamentos que usam plaquetas continuam, os pacientes continuam sendo internados por outras patologias”, enfatiza.

O agendamento para coleta de sangue no Hemosul é outra alternativa adotada, para quem está mantendo os cuidados de combate ao coronavírus em casa, mas que está apto a doar sangue e quer continuar ajudando na reposição dos estoques da unidade.

Na Capital o agendamento pode ser feito pelo telefone fixo (67) 3312-1516 / (67) 3312-1529 ou pelo número (67) 99298-6316 exclusivo para whatssap, ou seja, não recebe chamadas. No interior do Estado, o agendamento pode ser feito direto nos telefones fixos de cada unidade.

Para acessar e ouvir o Programa Vida Saudável, clique aqui.