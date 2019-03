Doação de órgãos e tecidos pode ser incluída no calendário oficial de MS

Projeto foi proposto pelo deputado Renato Câmara

O Calendário Oficial de Mato Grosso do Sul poderá receber mais um evento após proposta do deputado Renato Câmara (MDB). O parlamentar apresentou um Projeto de Lei, durante a sessão plenária desta quinta-feira (28), para a instituição da Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos.

Câmara afirmou que o objetivo central da iniciativa é conscientizar a população sobre a importância de ser doador de órgãos. “Temos o intuito de ajudar a milhares de pessoas que lutam por uma oportunidade de salvar suas vidas”, frisou.

Se aprovada, a semana será realizada, anualmente, do dia 21 a 27 de setembro. “Vamos fortalecer o 27 de setembro, quando é comemorado o Dia Nacional de Doação de Órgãos, de modo a ampliar as campanhas já existentes, porém sem regulamentação no Estado de Mato Grosso do Sul", explicou.