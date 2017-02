Distrito de cidade no interior recebe veículo após emenda parlamentar

O novo veículo atenderá pacientes com necessidades especiais do Posto de Saúde da Família 'Emiko Resende' / Divulgação/Assessoria

Na tarde de ontem (21), o Distrito de Nova Porto XV de Novembro, localizado no município de Bataguassu, recebeu um veículo de sete lugares, adquirido com parte da emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Amarildo Cruz (PT). O recurso referente ao ano de 2016 contou com contrapartida da Prefeitura.

O novo veículo atenderá pacientes com necessidades especiais do Posto de Saúde da Família 'Emiko Resende'. "Acredito que fizemos a escolha certa em destinar essa quantia em emenda para Bataguassu e, em especial, para Nova Porto XV de Novembro, uma vez que conhecemos de perto a dura realidade da área da saúde em todo o Mato Grosso do Sul", falou o parlamentar.

Além do Posto de saúde, Amarildo Cruz destinou recurso para o Centro de Atenção Especializada (setor de Fisioterapia) e a Secretaria Municipal de Saúde, totalizando R$ 155 mil para o município.

"Todos os anos faço questão de destinar emendas para Bataguassu por entender a necessidade dessa região. Sinto-me honrado em poder contribuir de alguma forma com a melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade. As emendas parlamentares nos permitem contribuir com o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul e isso é extremamente gratificante", finalizou o parlamentar.

Em 2016, o deputado Amarildo Cruz contemplou 26 municípios com emendas parlamentares, dividindo os recursos entre 41 entidades de MS, totalizando R$ 1,5 milhão. Os recursos foram destinados para instituições da área de assistência social, educação, saúde e segurança pública.?

