Discussão ampla vai garantir texto justo sobre sistema previdenciário, diz Temer

Após reunir, na manhã de hoje (18), deputados da base aliada no Palácio da Alvorada para tratar da reforma da Previdência, o presidente Michel Temer publicou no Twitter uma mensagem afirmando que “somente com essa ampla discussão é possível chegarmos ao texto mais justo que garanta o sistema previdenciário para as próximas gerações”.

No café da manhã, o relator da proposta da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), apresentou aos deputados da base o relatório da reforma que traz alterações como a mudança de 65 anos para 62 anos na idade mínima para aposentadoria das mulheres.

“Recebi deputados da base para tratar da reforma da Previdência. Na democracia é assim: muito diálogo com o parlamento e com a sociedade”, registrou Temer no Twitter.

Após a reunião com os deputados, Temer e Maia recebem senadores no Palácio do Planalto para apresentação do relatório. A previsão é de que o parecer do relator seja lido amanhã (19), na comissão especial da Câmara.

Veja Também

Comentários