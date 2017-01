Diretório do PSDB de MS registra melhor desempenho do Brasil nas eleições 2016

O diretório do PSDB de Mato Grosso do Sul registrou o melhor desempenho entre todos os diretórios tucanos do Brasil nas eleições de 2016. Os números foram compilados pela Executiva Nacional e apresentados durante reunião da executiva estadual na noite desta segunda-feira (30). Para o presidente do PSDB de MS, Marcio Monteiro, os números representam o fortalecimento e a união da sigla no Estado.

"O Partido da Social Democracia Brasileira de Mato Grosso do Sul está de parabéns. Nas últimas eleições, nós registramos um crescimento superior a 200% no estado. Vencemos com maioria dos prefeitos no momento em que nosso país atravessa um período crítico na economia e na própria política. Cumprimentamos a todos os filiados e militantes que trabalharam ao nosso lado, pois os números representam o esforço conjunto de todos", declarou o presidente.

Nas eleições para o cargo de prefeito, o PSDB de Mato Grosso do Sul conquistou 533.060 dos 1.529.921 votos válidos dos sul-mato-grossenses, o que representa 34,84% de aproveitamento. Ao todo o partido lançou candidatos em 70 municípios, elegendo 36 prefeitos e 14 vice-prefeitos.

Em seguida os melhores índices de desempenho são dos estados de São Paulo (31,78%), Amazonas (29,23%), Pará (27,76%), Alagoas (24,09%) e Mato Grosso (22,50%). Toda a avaliação foi realizada utilizando a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral.

Conforme relatório encaminhado pelo Presidente da Executiva Nacional do PSDB, senador Aécio Neves, para o levantamento formam observados critérios como: diretório municipal que tenha eleito/reeleito prefeito ou vice-prefeito, ou tenha apresentado candidato a prefeito, ou atingido o número de votos para vereador no mínimo equivalente ao quociente eleitoral no município; ter eleito/reeleito prefeito em municípios que representem no mínimo 6% da população do Estado ou tenha obtido votos para prefeito equivalente a 10% do total de votos válidos atribuídos a todos os partidos no Estado, entre outros.

Veja Também

Comentários