Diretoria da APAE de Sidrolândia solicita apoio a Deputado Enelvo Felini

Em reunião, na tarde desta quarta-feira (10), na sede da entidade, a diretoria da APAE de Sidrolândia solicitou apoio, por meio de emenda parlamentar, do deputado estadual Enelvo Felini. Participaram do encontro mães de alunos e professores, além do presidente Gláucio Eidi, que relataram as dificuldades financeiras que a entidade precisa administrar para atender bem os alunos.

Segundo Gláucio Eidi, atualmente o local atende 162 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e mesmo adultos. “Estamos com uma fila de espera que já constam 50 nomes”, detalhou.

Durante a conversa com o deputado, o presidente apontou que o local enfrenta sérias dificuldades e que seriam necessários ao menos R$ 20 mil para tentar equilibrar os gastos e não comprometer a qualidade do atendimento.

Em nome dos professores, a especialista em Educação Especial, Lindair Braga, salientou o quanto as mães contam o atendimento prestado no local para que possam desenvolver suas atividades laborais.

O deputado estadual, Enelvo Felini, sinalizou que buscará formas de atender o pedido da entidade, tendo em vista, principalmente, a relevância do serviço prestado. “É um atendimento especializado e de referência para essas famílias. Os pais precisam trabalhar e têm a tranquilidade de que os filhos estão em um local seguro e recebendo o tratamento correto para que se desenvolvam”, declarou. A emenda será destinada à compra equipamentos necessários para oferecer atendimento digno e de qualidade às pessoas com deficiência atendidas pela APAE.

Também participaram da reunião os vereadores Vilma Felini, Caros Henrique Olindo, Valdecir José Carnevalli e Otacir Pereira Figueiredo, além do presidente local do PSDB, Ilson Peres e o vice-presidente, Júnior Felini.