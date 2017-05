Diretor da JBS cita repasse de R$ 15 milhões para Temer; presidente nega

Em depoimento de delação premiada prestado à Procuradoria-Geral da República (PGR), o diretor de Relações Institucionais e Governo da J&F (holding do grupo JBS), Ricardo Saud, disse que o presidente Michel Temer teria recebido R$ 15 milhões em vantagens indevidas para a campanha à Vice-Presidência em 2014 e atuar em favor do grupo empresarial.

Segundo o delator, o valor teria sido repassado pelo PT. O depoimento do diretor está em um dos vídeos das delações prestadas pelo grupo JBS. O teor dos vídeos foi divulgado hoje (19) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após o ministro Edson Fachin ter retirado o sigilo das delações.

“Esses 15 milhões eram do PT e o PT deu para o Temer usar na campanha de vice”, disse Ricardo Saud.

Segundo Saud, ele comunicou a Temer que a campanha do PT teria autorizado o repasse, que fazia parte do saldo que JBS tinha com o partido para doações eleitorais. O dinheiro teria sido destinado ao PMDB e ao ex-deputado Eduardo Cunha (RJ), que hoje está preso em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato.

“Veio a ordem para dar os R$15 milhões do PT para o PMDB para a campanha do Temer. Isso feito, eu fui lá e comuniquei ao Temer na vice-presidência, aqui em Brasília, eu disse que chegaram os 15 milhões e ele me disse para eu dar uma semana que ele ia dizer como fazer com o dinheiro”, afirmou Saud.

Saud declarou que aos procuradores que o dinheiro era “propina dissimulada em forma de doação oficial”.

Palácio do Planalto

A Presidência da República negou que sejam verdadeiras as acusações contra o presidente Michel Temer.

“As informações são falsas”, disse a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Conforme a assessoria, todos os recursos recebidos para a campanha de Temer em 2014 foram doações oficiais.

