Diplomata acusado de agredir mulheres é demitido

Alvo de pelo menos dois processos na Justiça do Distrito Federal e processos internos no Itamaraty por agressão a mulheres, o diplomata Renato de Ávila Viana foi demitido nesta quinta-feira, 20. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. O Itamaraty informou que não vai comentar o caso.

Em um episódio não relacionado com a demissão, Viana foi detido nessa quarta-feira, 19, após a polícia ser acionada por vizinhos que ouviram gritos de socorro de uma mulher vindos do apartamento onde se encontrava. Ele foi liberado após pagamento de fiança.

Em reação à prisão, a Associação dos Diplomatas do Brasil emitiu uma nota na qual repudia atos de violência e discriminação contra mulheres e pede celeridade na apuração dos novos fatos. Ela afirma que o diplomata já responde por atos semelhantes anteriores.

"Em diversas oportunidades, a ADB Sindical manifestou preocupação junto à alta esfera do Ministério das Relações Exteriores (MRE) diante dos atos de agressão repetidamente praticados pelo diplomata Renato de Ávila Viana", diz. "A valorização e o respeito às mulheres são premissas fundamentais desta entidade."