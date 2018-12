Diplomação dos eleitos será transmitida ao vivo pelo Facebook da ALMS

Diplomação dos deputados eleitos tem início às 19h

A diplomação dos deputados estaduais, federais, senadores, governador e vice-governador de Mato Grosso do Sul, que será realizada às 19h desta sexta-feira (14), será transmitida ao vivo pela fan page oficial da Assembleia Legislativa (ALMS). Essa será a primeira vez que o evento terá a transmissão realizada pelas redes sociais da Casa de Leis.

O 2º secretário da Mesa Diretora da ALMS, responsável pela comunicação da Casa de Leis, deputado Amarildo Cruz (PT), falou sobre a importância da transmissão. “Isso mostra o avanço das ferramentas digitais disponíveis para aumentarmos a transparência e a integração da informação da maneira como deve ser”, disse.

Toda a cobertura jornalística do evento, com textos, fotos e imagens será disponibilizada nas plataformas digitais e na Tv e Rádio ALMS. A transmissão é uma parceria da ALMS, Câmara Municipal de Campo Grande e Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

Diplomação – A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse do cargo. Os diplomas são assinados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS). O evento vai acontecer no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.