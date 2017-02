Dilma participa da abertura de encontro de mulheres eleitas pelo PT

A ex-presidente Dilma Rousseff participa na noite desta sexta-feira, 17, da abertura do 2º Encontro Nacional de Mulheres Eleitas pelo PT, em Brasília. Dilma foi convidada para debater "o papel da mulher na política: uma visão sob a luz da conjuntura". A mesa redonda sobre o tema está prevista para começar às 19h30.

O evento, promovido pela Secretaria Nacional de Mulheres do PT, será realizado entre esta sexta e sábado, 18, no hotel San Marco. Participam do encontro prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras eleitas em 2016. Entre as parlamentares presentes estão a senadora Gleisi Hoffmann (PR) e a deputada Maria do Rosário (RS).

