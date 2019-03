Dilma deixa cemitério onde ocorre velório de neto de Lula

A ex-presidente Dilma Rousseff deixou o cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, onde ocorre o velório de Arthur Araújo Lula da Silva, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que morreu aos sete anos vítima de uma meningite meningocócica.

O velório ocorre no crematório do cemitério. O espaço está restrito a família e amigos. A cremação estava prevista para as 12h. Há pouco família e amigos fizeram uma oração para se despedir de Arthur.

Lula chegou por volta das 11h e ainda está no local. Do lado de fora do crematório, centenas de militantes acompanham em solidariedade.