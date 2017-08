Dilma acompanha velório de ex-marido; políticos relembram trajetória Araújo

Centenas de pessoas, entre amigos, familiares e políticos, passam pelo Salão Julio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para dar o último adeus ao ex-deputado Carlos Araújo, que morreu no início da madrugada deste sábado, 12, em Porto Alegre. Entre os presentes no velório, que ocorre desde às 15 horas, está a ex-presidente Dilma Roussef com quem Carlos Araújo foi casado. Dilma está em uma sala reservada do salão e ainda não falou com a imprensa.

O ex-secretário de Políticas de Turismo, Milton Zuanazzi, lembrou da simplicidade do amigo. "Carlos era na vida privada como era na vida pública. Um homem extremamente posicionado politicamente e com uma capacidade imensa de fazer qualquer interlocução com qualquer partido. Foi um líder dentro desta Assembleia", recordou Zuanazzi.

Para o ex-ministro da Justiça, Tarso Genro (PT), o ex-deputado Carlos Araújo foi um bom exemplo dentro da política estadual. "Araújo marcou a vida política do Estado, por toda a sua história. Isso nos orgulha muito, porque éramos muito amigos", disse Tarso.

