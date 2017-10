Diário Oficial publica decreto que concede honraria a professora Heley Batista

A publicação do Diário Oficial da União de hoje (10) traz o decreto que concede a Ordem Nacional do Mérito à professora Heley de Abreu Batista. A honraria foi concedida pelo presidente Michel Temer em homenagem ao gesto de coragem e heroísmo da professora para salvar a vida de seus alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, em Janaúba, Minas Gerais.

Na manhã da última quinta-feira (5), o vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, entrou na creche, onde trabalhava, e ateou fogo em crianças e nele mesmo. A professora Heley tentou impedi-lo fisicamente e também ajudou no resgate de crianças. Ela morreu com 90% do corpo queimado.

Além de Heley, que tinha 43 anos, o autor do ataque e nove crianças também morreram. Dezenas de pessoas ficaram feridas e estão em tratamento em hospitais de Janaúba, Montes Claros e Belo Horizonte.

Ontem (9), o presidente Michel Temer, pediu aos ministros da Saúde, Ricardo Barros, e da Educação, Mendonça Filho, esforços no auxílio aos afetados pela tragédia em Janaúba, para a reativação da creche e atenção aos hospitais que atendem as vítimas.

Segundo o prefeito do município mineiro, Carlos Isaildon Mendes, existe um plano em andamento para reformar a creche. À Agência Brasil, o prefeito informou que um grupo de empresários da região de Montes Claros e Janaúba se prontificou a fazer a reforma da creche. O prazo estimado para reinauguração da creche, segundo ele, é 80 dias.

