Diário Oficial do TCE-MS chega à edição 1.500

O número alcançado é um feito histórico que marca o empenho e o compromisso da Corte de Contas do MS em desenvolver cada vez mais um Tribunal ágil, moderno, sustentável e transparente. Neste mês de março o Tribunal celebra sete anos desde a implementação de seu sistema eletrônico de publicação, um verdadeiro avanço que de 2009 para cá, gerou uma economia de 56 milhões de folhas de papel, poupando a derrubada de 8.400 árvores e o consumo de 630 milhões de litros de água.

Todos os dias milhares de gestores públicos, empresas, profissionais liberais e cidadãos acessam o Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A publicação transmite para a sociedade, as decisões da Corte de Contas, desde as Sessões das Câmaras até o colegiado do Pleno.

Até o ano de 2007 as publicações do TCE-MS feitas, por meio do Diário Oficial do Estado, eram realizadas somente em papel, e, para que chegassem aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, mais de 36 mil quilômetros tinham que ser percorridos: uma distancia equivalente a uma volta ao redor do planeta Terra.

Hoje em dia, o modelo impresso é apenas uma página virada na história do TCE-MS porque com os investimentos da Corte em tecnologia e modernização de sistemas, o Diário Oficial passou a ser produzido e disponibilizado totalmente em formato eletrônico.

Além de tempo e dinheiro isso permitiu também, o ganho ambiental, e hoje (03/03), dia em que é celebrado no planeta o Dia Mundial da Água, a publicação do Diário Oficial registrou a edição de número 1.500, ratificando o compromisso do modelo de gestão compartilhada do TCE-MS também com a sustentabilidade.

Esse é mais um dos resultados de uma gestão que, ao lado da missão de zelar pela correta aplicação do dinheiro público e o desenvolvimento do Estado, segue comprometida em contribuir com a melhoria das condições de vida atual e futura do planeta.

Para consultas ao Diário Eletrônico, o link está disponível, em destaque, no portal do TCE-MS, ou acesse www.tce.ms.gov.br.

