Diário Oficial da União ainda não foi divulgado por causa de problema técnico

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira ainda não havia sido divulgado até às 8h40 na internet e na versão impressa. A Imprensa Nacional informou que o atraso na publicação se deve a um problema técnico e que ainda não havia previsão para o restabelecimento do serviço.

A exoneração do tucano Bruno Araújo da chefia do Ministério das Cidades, que deixou o cargo na segunda-feira, 13, e a sanção da nova lei de leniência do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) devem vir publicadas no DOU. Os dois atos foram destacados na página principal da Imprensa Nacional, mas as chamadas já caíram por causa da instabilidade no sistema.