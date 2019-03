Dia do Teatro: Jamilson Name apresenta Moção de Congratulação a Casa de Ensaio

Casa de Ensaio

No Dia Mundial do Teatro, o deputado estadual Jamilson Name apresentou uma Moção de Congratulação a César Chedid, presidente da Casa de Ensaio, e a todos os atores e participantes.

A Casa de Ensaio é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – que desde 1996 promove trabalho social em Campo Grande por meio do teatro. As atividades levaram o nome de Mato Grosso do Sul a eventos nas principais capitais brasileiras, na Argentina, Guatemala, Peru, Bulgária, Alemanha e Chile.

A missão da Casa de Ensaio é criar condições e oportunidades para que crianças, jovens e adultos possam desenvolver plenamente o seu potencial como pessoas e cidadãos utilizando programas culturais, sociais, educacionais e ambientais.

“O teatro que é uma das mais genuínas e populares manifestações da arte e cultura, que além de contar histórias, ensina o público a apreciar manifestações de arte, através do palco, um lugar mágico onde representam os mais diferentes personagens, proporcionando bons momentos, levando cultura e mensagens a todo o público. Razão esta, que merecem essa justa homenagem nesta data”, afirma o deputado Jamilson Name

O dia Mundial do Teatro foi instituído pelo Instituto Internacional de Teatro, ligado à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO.