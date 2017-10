Dia da Comunidade Nordestina entra oficialmente no calendário oficial de MS

O Dia da Comunidade Nordestina entrou para o Calendário Cívico e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. No Diário Oficial desta segunda-feira (2/10), foi publicada a Lei 5.069, de autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), instituindo a data comemorativa, a ser celebrada, anualmente, no dia 13 de junho.

“O nordestino é originário das adversidades do tempo e da terra. Cultua costumes, tradições e histórias por meio do artesanato, artes plásticas, arquitetura, música, preservação de seus monumentos, possui um grande apego às tradições mais remotas e um folclore belíssimo”, afirmou Amarildo.

Segundo o parlamentar, Dourados e Coxim são cidades com a presença marcante dos nordestinos. Amarildo também é autor da Resolução 27/2017, que criou a comenda Asa Branca para homenagear a pessoa natural da região do Nordeste e que tenha contribuído para o desenvolvimento em qualquer setor da sociedade regional.

A honraria será entregue no Dia da Comunidade Nordestina. Cada deputado poderá indicar até dois homenageados. “A capacidade de trabalho deste povo é ilimitada, pois migrou da região natal a procura de uma vida melhor, à custa de muito suor. Sua importância é inquestionável para o crescimento do Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado Amarildo Cruz.

