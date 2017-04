Desenvolvimento e crescimento no Brasil já começaram, diz Temer

O presidente Michel Temer afirmou, na noite desta segunda-feira (3), que a visita do Rei Carlos XVI Gustavo e da Rainha Sílvia da Suécia ao País "coincide com o momento muito oportuno em nosso País, em que buscamos o crescimento e desenvolvimento, que já começaram."

Temer, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), participam, no Palácio dos Bandeirantes, de um jantar com os monarcas suecos patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O presidente destacou também uma "dimensão social" da visita, já que o casal real sueco vai participar, nesta terça-feira (4), da abertura do Fórum Global da Criança na América do Sul.

"Quero comunicar às majestades que a Marcela, minha mulher, da semana passada para cá, insistiu enormemente para que eu desarquivasse um projeto que já estava no Senado Federal, que estabelece um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vitimas ou testemunhas da violência", disse.

Temer afirmou que Marcela "conseguiu" o que queria, com a votação do projeto no Senado em regime de urgência. "Em homenagem às suas majestades, sancionarei publicamente aqui em São Paulo durante o Fórum este projeto", disse o presidente.

