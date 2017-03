Desenvolvimento do Nordeste é prioridade, diz Temer sobre obras do São Francisco

O Palácio do Planalto detalhou hoje (9), por meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, a conclusão do Eixo Leste das obras de transposição do Rio São Francisco, que será celebrada amanhã (10), na Paraíba, onde o presidente Michel Temer presenciará a chegada das águas na cidade de Monteiro (PB). O presidente considera que a celeridade que tem conferido às obras de Transposição do Rio São Francisco expressam a "prioridade" que o governo federal tem dado ao desenvolvimento do Nordeste.

O governo prometeu ainda que o Eixo Norte, que já possui 94,5% das obras executadas, será concluído ainda este ano. De acordo com Parola, o governo Temer ampliou em 23% o repasse de valores para as obras, chegando a R$ 602 milhões desde que o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, assumiu o cargo, há dez meses. Segundo ele, o presidente determinou pessoalmente a aceleração das obras.

"Graças a isso, foi possível concluir os 217 quilômetros do Eixo Leste, entregar três das suas seis estações de bombeamento e instalar outras estruturas que estão trazendo as águas do São Francisco a municípios de Pernambuco e da Paraíba", afirmou o porta-voz.

Uma vez completas, as obras do Eixo Leste vão garantir segurança hídrica a 168 municípios da Paraíba e de Pernambuco, beneficiando 4,5 milhões de pessoas.

Ao todo, 12 milhões de nordestinos serão beneficiados com a transposição, após a conclusão do Eixo Norte que levará água aos municípios do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Para o Planalto, o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal tem ocorrido "sem negligenciar os recursos necessários para as obras de infraestrutura mais importantes para o país".

"Para o presidente Michel Temer, é fundamental garantir que a prosperidade seja estendida a todas as regiões do país, mas o enfoque deve recair nas áreas mais necessitadas. Por isso, os projetos e as iniciativas que beneficiam a população nordestina têm recebido atenção prioritária das autoridades dos vários ministérios", afirmou o porta-voz.

Pacificação

Alexandre Parola também disse que a conclusão do Eixo Leste significa o término de "mais uma obra que se havia iniciado no passado. "Ações como essa, que têm sido levadas a cabo pelo governo federal, revelam a preocupação do presidente Michel Temer em superar divisões no país, buscando o diálogo, a eficiência e a pacificação em benefício de todo o povo brasileiro", afirmou.

