Desejo é que PL anticrime seja aprovado o mais rápido possível, diz Moro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que o governo espera a aprovação do Projeto de Lei (PL) anticrime no Congresso "o mais rápido possível". Ele falou também em ajustar o diálogo com os parlamentares durante a tramitação da proposta.

"Nós temos conversado com parlamentares e com as lideranças de ambas as Casas Câmara e Senado. O desejo, evidentemente, do governo é que seja aprovado, discutido, eventualmente alterado e aperfeiçoado o mais rápido possível", disse Moro após participar do evento "Estadão Discute Corrupção", realizado na sede do jornal O Estado de S. Paulo em parceria com o Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP) para discutir as operações Lava Jato e Mãos Limpas.

"Agora, o tempo do Congresso pertence ao Congresso. O que tenho sentido, porém, em conversa com muitos parlamentares é uma grande receptividade, a questão apenas é de ajustar o debate e o diálogo", declarou o ministro.