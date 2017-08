Os deputados Cabo Almi (PT), Dr. Paulo Siufi (PMDB) e Antonieta Amorim (PMDB) lamentaram, durante a sessão plenária dessa terça-feira (1º), a onda de crimes em Campo Grande e cobraram providências das polícias e do Judiciário. Todos citaram os assassinatos do ex-vereador Cristóvão Silveira, 65 anos, e da esposa dele, Fátima Silveira, 56 anos, no último dia 18 de julho, que chocaram pela brutalidade. Ambos foram encontrados mortos a facadas na chácara onde moravam, no km 24 da MS-80, na saída para Rochedo.

"Esse foi um crime bárbaro e sabemos que o Judiciário também deixa muito a desejar nas penalidades e condenação de pessoas com alto grau de periculosidade. Deve haver uma pena severa porque nada justifica o que fizeram", alertou Cabo Almi. Ele lamentou também o assassinato da violonista Mayara Amaral, de 27 anos, no último dia 25 de julho. O corpo dela foi encontrado carbonizado próximo a uma estrada paralela à MS-080, na saída para Rochedo.

"Campo Grande tem vivido momentos muito difíceis. Cresci e sou nascido aqui. É um momento de reflexão para vermos o que podemos melhorar na vida lá fora, mas a tristeza toma conta das pessoas, com certeza", disse Dr. Paulo Siufi. Com relação ao assassinato do ex-vereador Silveira, ele qualificou o caso como "crime bárbaro". Antonieta Amorim cobrou "justiça digna". "É de entristecer porque o sinal vermelho da segurança pública está piscando faz tempo. Antigamente, a gente se orgulhava de dizer que vivíamos em um Estado e cidade com qualidade de vida, mas hoje as pessoas estão com medo e isso precisa mudar", alertou.

