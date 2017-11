Deputados lamentam morte e ressaltam legado do prefeito de Corumbá

Prefeito Ruiter foi homenageado por Beto Pereira na Casa de Leis no último dia 17 de outubro - Divulgação

Deputados estaduais lamentaram, durante a sessão plenária desta quarta-feira (1/11), a morte do prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha (PSDB), após cirurgia de emergência para corrigir um aneurisma da aorta abdominal, na última madrugada, em Campo Grande. Moção conjunta dos parlamentares será encaminhada à família de Ruiter. Beto Pereira (PSDB) divulgou Nota de Pesar. No último dia 17 de outubro, o parlamentar entregou uma Comenda do Mérito Legislativo a Ruiter durante sessão solene da Casa de Leis.

"Mato Grosso do Sul perdeu um grande homem. A morte precoce do prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira, deixará uma saudade eterna no coração de todos os corumbaenses. Ruiter era um representante nato da cultura pantaneira. Amante de samba e futebol, tinha a alegria e a simplicidade como suas marcas pessoais. Um homem apaixonado pela sua terra e pela sua gente e que trabalhou muito para mudar, pra melhor, a vida da população de Corumbá", disse Beto Pereira.

Professor Rinaldo (PSDB) convidou os demais parlamentares a comparecerem ao velório do prefeito, em Corumbá. "Vamos prestar uma última homenagem ao saudoso Ruiter, que tanto contribuiu com o nosso Estado", disse. "Estamos consternados e muito tristes pelo passamento do prefeito Ruiter. Uma pessoa que estava a todo vapor e empenhado em fazer a diferença em Corumbá. Que Deus possa confortar toda a sua família", afirmou Mara Caseiro (PSDB).

Líder do PT na Casa de Leis, João Grandão lembrou a trajetória de Ruiter na sigla. "Mesmo atualmente em outra agremiação, temos o reconhecimento da importância do companheiro Ruiter. Deus resolveu chamá-lo para perto", disse Grandão. "Trata-se de uma perda irreparável, de um homem público que contribuiu muito e obteve conquistas importantes especialmente para Corumbá", ressaltou Cabo Almi (PT). "Nós nos solidarizamos com todos os famíliares e amigos do prefeito", afirmou Dr. Paulo Siufi (PMDB). O prefeito de Corumbá era também auditor fiscal do Estado.

Trajetória

Ruiter nasceu em Corumbá dia 24 de janeiro de 1964 e foi eleito prefeito pela primeira vez em 2004 e reeleito em 2008. Em 2012, entregou o comando da cidade a Paulo Duarte (PT). Dois anos depois, recebeu 18.502 votos na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa, ficando com a primeira suplência. Em 2015, trocou o PT pelo PSDB e contou com o apoio do governador Azambuja para vencer as eleições de 2016. Com o falecimento do prefeito, o vice, Marcelo Iunes (PTB), assumirá o comando da cidade. Ruiter morreu aos 53 anos, deixando esposa e dois filhos.