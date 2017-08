Deputados lamentam morte de ex-governador e destaca legado de trabalho

A classe política sul-mato-grossense perdeu nesta terça-feira (22), em Campo Grande, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian. A sua gestão foi fortemente influenciada por várias lideranças e deixou marcas consolidadas pelo tempo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), expressou o sentimento de pesar pelo falecimento. “É uma perda imensurável. Ele deixa um legado para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul extremamente importante. Se olharmos para Campo Grande observamos as obras pensadas e executadas por Pedro Pedrossian. Foi o governador das universidades, contribuindo de forma significativa para a construção do Estado que temos hoje. A tristeza pela sua morte também nos faz refletir sobre a contribuição deste homem público para a nossa história”, destacou.

Para o 1º secretário da Casa de Leis, Zé Texeira (DEM), a perda significa a interrupção de uma grande história escrita pelas mãos de Pedro Pedrossian. “Eu tive a oportunidade de conhecê-lo aos 23 anos de idade, quando ele estava sendo eleito. Na época, havia uma disputa acirrada entre Pedrossian e Laucídio Coelho. Engenheiro, Pedrossian foi um dos maiores visionários de Mato Grosso do Sul, abrindo estradas e levando o desenvolvimento às cidades distantes da Capital. Em todo o Estado encontramos as marcas de suas obras. Acabei me tornando amigo pessoal, o apoiei em suas campanhas, inclusive, recebi o convite para ser seu vice e me orgulho disso. Sinto muito pelo seu falecimento”, afirmou.

O deputado Amarildo Cruz (PT), 2º secretário da Assembleia, comentou as características marcantes de sua gestão. “Independente da posição política e ideológica, reconhecemos que Pedro Pedrossian tinha pulso e autoridade, que sempre exerceu com diálogo. Foi um dos governadores que mais teve ousadia e soube interpretar as necessidades de seu povo. Infraestrutura e modernidade foram suas marcas. Efetivamente, o nosso Estado se desenvolveu pelas suas mãos. Marcou época e deixa seu lugar reservado na história sul-mato-grossense”, destacou o parlamentar.

