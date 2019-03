Deputados lamentam atentado em escola de SP e cobram ação do Poder Público

Professor Rinaldo e Gerson Claro: atentado evidencia omissão do Poder Público

Os deputados Professor Rinaldo (PSDB) e Gerson Claro (PP) lamentaram, durante a sessão plenária desta quarta-feira (13), o atentado ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, região da Grande São Paulo. Dois jovens entraram na instituição hoje pela manhã, mataram oito pessoas a tiros, feriram outras e se mataram em seguida.

"É com profundo sentimento de tristeza que venho à tribuna lamentar o massacre que houve naquela escola. Achamos que tragédias como essa estão muito distantes, mas na verdade estão bem perto de nós", disse Professor Rinaldo. Segundo ele, o fato evidencia a omissão do Poder Público com relação às ações sociais destinadas especialmente aos adolescentes.

Para o deputado, é preciso destinar recursos para atividades esportivas, culturais e artísticas durante os períodos de contraturno escolar. "O Poder Público deixa a desejar e nossas crianças e adolescentes se tornam presas fáceis de delinquentes, pedófilos e etc", analisou.

Professor Rinaldo também cobrou atuação mais responsável dos veículos de imprensa, que contribuem diariamente para a formação cidadã, e reiterou que "o caminho da mudança é pela educação". "Quando estruturarmos os mecanismos de prevenção teremos certamente uma sociedade mais equilibrada", finalizou.

Gerson Claro também lamentou as mortes em Suzano e lembrou que as crianças e jovens utilizam a internet de forma indiscriminada. Para ele, são necessários mecanismos de controle e a valorização da família. "O que houve é muito triste. Hoje, a nossa juventude só assiste e se informa pela internet. Temos que ter alguma regulação disso a nível nacional, além de restaurar os valores familiares", afirmou.