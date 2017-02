Deputados 'fogem' para o carnaval

Faltando poucos dias para o carnaval, parlamentares resolveram antecipar o feriado na manhã desta quarta-feira, 22, e deixar Brasília. Antes de embarcar, no entanto, os deputados Ricardo Izar (PP-SP) e Walter Ihoshi (PSD-SP) fizeram questão de passar na Câmara, registrar presença em plenário e correr para o aeroporto.

Após a rápida passagem pela Câmara, Izar e Ihoshi foram flagrados pela reportagem por volta das 10h na fila de embarque do voo da Gol 1449, que decolou às 10h20, com destino a Congonhas (SP). Enquanto aguardavam o embarque, uma sessão deliberativa havia sido aberta no plenário às 9h para apreciar projetos, mas não houve votações por falta de quórum. Às 10h, a sessão deliberativa foi suspensa e, na sequência, aberta uma sessão solene de homenagem aos 100 anos do Lions Club. Ao fim do evento, a sessão foi retomada e em seguida encerrada.

Izar disse que decidiu antecipar o voo porque foi informado que não haveria votações. Por telefone, ele contou que estava a caminho do aeroporto, quando na verdade estava no ônibus que o levava à aeronave. O parlamentar já foi presidente do Conselho de Ética e deve disputar a vaga novamente este ano.

"Hoje vai ter só votação por consenso. Já liberou", respondeu Ihoshi à reportagem já no avião. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

