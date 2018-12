Deputados fazem agradecimentos por término dos mandatos

Os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul usaram a tribuna na sessão desta quarta-feira (19) para se despedirem do mandato e realizarem agradecimentos. O deputado Lidio Lopes (PATRI) foi o primeiro a fazer pronunciamento para destacar o trabalho dos colegas que não estarão na próxima Legislatura, entre eles o presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (MDB).

“Quero agradecer ao presidente pelo excelente trabalho à frente da Assembleia, honrando e dignificando este parlamento. Sinto-me honrado por trabalharmos juntos. Quero parabenizar e agradecer ao Picarelli, Takimoto, João Grandão, Amarildo, Antonieta, Beto, Grazielle, Mara, Enelvo e Siufi. Acredito que todos terão oportunidade de voltar a essa casa”, disse. Lopes também ressaltou projetos realizados durante a 10ª Legislatura. “Tive alegria de ter dezenas de projetos aprovados e que deram resultados para população, entre eles um sobre parto humanizado e outro sobre a presença de odontólogos em UTI [Unidade de Terapia Intensiva]”, finalizou o parlamentar, reeleito para a próxima legislatura.

A deputada Grazielle Machado (PSD) aproveitou a tribuna para se despedir de seu mandato. “Quero agradecer a todos. Nasci aqui correndo por esses corredores, essa é minha casa. A política nunca vai sair de mim. Não pense que não vão me por aqui, estarei sempre visitando o gabinete de meu pai, porque lá estará metade do meu coração. Aqui continua sendo minha casa, porque sou povo. Precisamos humanizar esta Casa de Leis, com sorrisos e coração humano para trabalhar por MS. Sigo consciente, limpa. Aqueles que irão continuar, sirvam à população com o coração puro e sensível, é isso que o esperam da gente”, enfatizou a deputada, filha do deputado estadual Londres Machado, eleito para 11ª Legislatura.

Mara Caseiro (PSDB) também fez seu agradecimento. “Quero agradecer a Deus, à família e à equipe que conduziu os trabalhos do gabinete. Agradeço aos deputados desta Casa pelo companheirismo. Continuo meu caminho da mesma maneira, sempre autêntica, defendendo com garra e determinação meus ideais. Ressalto também o quanto foi importante a presidência do deputado Junior Mochi pelo equilíbro e sensatez com todos os deputados, independendemente de partido ou ponto de vista. Me despeço, mas vamos continuar trabalhando por Mato Grosso do Sul, estando a disposição do nosso Estado”, afirmou.