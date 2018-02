Deputados estudantes concluem capacitação e elegem Mesa Diretora

Mesa Diretora do Parlamento Jovem Sul-Mato-grossense conduzirá os trabalhos dos deputados estudantes - Divulgação

Os 48 deputados estudantes, titulares e suplentes, eleitos para a 6ª edição do Parlamento Jovem Sul-Mato-grossense, concluíram nesta sexta-feira (23) a capacitação oferecida pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. Durante a semana eles participaram de palestras e conheceram mais de perto o cotidiano do Parlamento Estadual (saiba mais aqui).

A gerente de Cerimonial da Assembleia Legislativa, Severina da Silva, falou hoje a respeito das regras básicas de comportamento e etiqueta na Casa de Leis. Já o consultor legislativo da Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos (SALJ), Roberto Carlos da Silva, explicou aos estudantes os ritos das sessões plenárias e da eleição da Mesa Diretora.

Foram lançadas duas chapas. Pelo voto direto e aberto, os 24 deputados estudantes titulares escolheram os colegas que conduzirão os trabalhos ao longo do ano. Foram eleitos Vinícius Serra de Lima Moraes, ao cargo de presidente; Claézio Aquilis Gauno, como vice-presidente; Petrick Alexandre Quintana Santos, ao cargo de 1º secretário; e Jéssica Cristina Ilário da Silva, para a 2ª Secretaria. “Agradeço aos que votaram em mim e agora serei o presidente de todos vocês. Saibam que podem contar comigo”, afirmou o presidente Moraes, que representa o Colégio Militar de Campo Grande no Parlamento Jovem.

Para a coordenadora da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, Cheila Vendrami, o processo de escolha da Mesa Diretora também trouxe ensinamentos importantes aos estudantes. “A princípio, seria somente uma chapa, mas eles conversaram e foram redefinindo tudo. Perceberam que todos poderiam concorrer e fizeram suas alianças. Já é um exercício da atuação política”, analisou.

Segundo o coordenador do projeto na Secretaria Estadual de Educação (SED), Márcio Aparecido da Silva, o Parlamento Jovem proporciona novos saberes e competências aos alunos da rede estadual e lhes capacita para a vida. “Estamos na sexta edição do projeto e percebemos como ele mexe com os estudantes. Eles crescem e se interessam mais pelo que acontece na comunidade escolar”, disse.

Para Silva, é essencial o despertamento da consciência cidadã entre as crianças e os adolescentes. “O projeto estimula a sociabilidade e a liderança dos estudantes e buscamos sempre que inspire outros jovens a ver o lado bom da política, compreendendo que ela é essencial na vida da gente. Muito além da política representativa, temos que incentivar a política participativa”, complementou.

A diplomação e a posse dos deputados estudantes estão agendadas para março, em data a ser definida pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS).