Deputados estaduais iniciam terça-feira 2ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura

Solenidade, no Palácio Guaicurus, será aberta ao público e à imprensa

Os 24 deputados estaduais iniciarão os trabalhos legislativos de 2020 na terça-feira (4), durante sessão solene. O evento marcará a abertura da 2ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura e começará às 8h45, com a recepção dos 24 deputados estaduais e do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), que passará em revista à tropa da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na rampa que dá acesso à Assembleia Legislativa.

Ele será recepcionado pelo presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), e demais deputados estaduais. O hasteamento das bandeiras virá na sequência, às 8h50, no pavilhão externo, entoado pelos hinos do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande.

A sessão solene para a abertura dos trabalhos legislativos, no Plenário Deputado Júlio Maia, está prevista para começar às 9h, com a abertura da sessão de instalação da 2ª Sessão Legislativa. Será apresentada a mensagem do governador, conforme prevê o artigo 89, incisvo XI, da Constituição Estadual. Serão registradas as presenças das autoridades e o presidente Paulo Corrêa discursará durante a solenidade.

O evento será aberto ao público e à imprensa. A Secretaria de Comunicação Institucional orienta aos veículos de comunicação que as equipes de reportagem compareçam à solenidade com antecedência. Não haverá credenciamento específico para o evento e fotos oficiais estarão disponíveis no banco de imagens do site oficial www.al.ms.gov.br, ao final da solenidade.

Como é de amplo conhecimento dos veículos atualmente credenciados para a cobertura das sessões ordinárias na Casa de Leis, a Assembleia de Mato Grosso do Sul adota normas internas de vestimenta, assim como as demais Casas Legislativas do país. Os jornalistas deverão usar traje passeio, enquanto a equipe técnica poderá trajar uniforme profissional e colete identificado. A Casa de Leis está localizada no Bloco 9 do Parque dos Poderes, em Campo Grande.