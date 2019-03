Deputados estaduais avaliam reforma da Previdência e ações do Governo Federal

Pedro Kemp iniciou o debate durante a sessão plenária desta quinta-feira

A reforma da Previdência e a viagem do presidente Jair Bolsorano (PSL) aos Estados Unidos foram avaliadas pelos deputados estaduais, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (21). Pedro Kemp (PT) fez críticas às ações do atual governo. Para ele, a queda na popularidade do presidente revela a insatisfação da população.

Kemp e o colega de partido, deputado Cabo Almi (PT), lamentaram o acordo de Salvaguardas Tecnológicas para o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, e a liberação de visto para admissão dos americanos no território brasileiro. “O presidente viajou para entregar o Brasil na bandeja aos EUA. É um absurdo, pois não houve o princípio de reciprocidade”, disse Cabo Almi.

Para Cabo Almi, Brasil foi "entregue de bandeja aos EUA"

Eles classificaram o Governo Federal como um desastre para o País. Kemp afirmou que a viagem gerou reclamações do agronegócio. “O setor que ajudou a eleger Bolsonaro ficou alarmado. Com essa viagem aos Estados Unidos, o governo causou uma péssima impressão aos chineses, que compram todo ano bilhões em produtos agrícolas do Brasil. A China é nossa maior parceira, responsável pelo superávit na balança comercial brasileira”.

Zé Teixeira disse que setor produtivo não reprova atual Governo

Zé Teixeira (DEM) discordou das críticas e inteirou que o setor produtivo não está reprovando o atual governo. “Inclusive, a ministra Tereza Cristina informou que a exportação de carne poderá ser fiscalizada pelos veterinários chineses, ou seja, o nosso produto já sairá daqui aprovado por eles”, informou.

Reforma Previdenciária

Kemp e Almi consideraram um retrocesso o Projeto de Emenda à Constituição que modifica o Sistema de Previdência Social. Eles acreditam que, se a matéria for aprovada, a Previdência pública irá ruir. “Essa reforma causa um estrago, especialmente às mulheres e trabalhadores rurais. O governo está contra o pobre e a favor do banqueiro, que será o maior favorecido diante da adesão à previdência privada”, declarou Kemp.

O projeto de lei que altera as regras de aposentadoria para as Forças Armadas também foi desaprovado por Kemp. “O governo disse que essa Reforma irá economizar quase R$ 100 bilhões em 10 anos. A inclusão da revisão da carreira irá custar aos cofres públicos mais de R$ 86 bilhões. Portanto, a economia de fato será de R$ 10 bilhões. Querem enganar o povo brasileiro e fazer bonito nas costas de quem ganha um salário mínimo”.

Capitão Contar e Coronel David defenderam o presidente Bolsonaro

Coronel David e Capitão Contar, ambos do PSL, defenderam o presidente Jair Bolsonaro e afirmaram que as ações retomam o crescimento e resgatam a credibilidade. Para eles, a oposição precisa pensar no desenvolvimento do Brasil, debatendo medidas propositivas. David ressaltou que a viagem aos EUA poderá resultar a entrada brasileira na Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), que reúne os países mais ricos do planeta.

Contar ressaltou as peculiaridades na carreira militar. “São particularidades que precisam ser mantidas. Do contrário, se quiserem acabar com os benefícios, ninguém mais vai querer ser militar. Os militares têm disponibilidade permanente, não se aposentam, entram para a reserva e continuam contribuindo, não podem ter outro emprego pela dedicação exclusiva, não têm direitos trabalhistas, não podem fazer greve, correm risco de vida e suas famílias sofrem sacrifícios. Se não apoiarmos a carreira, nosso País estará fadado à insegurança”.

Lidio Lopes (PEN) falou que a carreira possui uma defasagem salarial. “Devemos empoderar a carreira que protege nossas fronteiras. Infelizmente, o que estamos assistindo é o trabalho de uma parcela da mídia pela desconstrução do governo”, concluiu.