Deputados entregam hoje títulos de Cidadão Sul-mato-grossense e da Comenda do Mérito Legislativo

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza na noite desta terça-feira (17/10) a sessão solene para entrega de outorga de Cidadão Sul-mato-grossense e da Comenda do Mérito Legislativo. A solenidade acontece no Plenário Deputado Júlio Maia a partir das 19h30 e foi proposta pela Mesa Diretora do Legislativo.

O objetivo é homenagear personalidades que sempre acreditaram no futuro do Estado, tendo realizado com dedicação extraordinário trabalho no contexto sócio-político-econômico e contribuído de forma destacada para o desenvolvimento e projeção de Mato Grosso do Sul.

A sessão solene é aberta ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada no Palácio Guaicurus, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, no Parque dos Poderes.