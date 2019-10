Deputados elogiam 10 anos do projeto Tocando em Frente

Há dez anos o bairro Parati é sede do projeto Tocando em Frente, elogiado na tribuna da Assembleia Legislativa na sessão desta terça-feira (1º). Com aulas no contraturno de música, violão, teatro, ballet, karatê, street dance e reforço escolar, o projeto atende mais de 500 crianças e jovens de três a 17 anos de idade.

“Com muito orgulho comemoramos uma década de transformações de vidas. Nossa proposta, ao implementar o projeto na casa que era dos meus pais, foi oferecer esperança, dar suporte e opção para os jovens ficarem fora das ruas. Todo mundo que atua no terceiro setor vem preencher uma lacuna social deixada pelos governos no atendimento e prevenção”, explicou o deputado Professor Rinaldo (PSDB), que criou o projeto junto de sua irmã, a deputada federal Rose Modesto (PSDB).

Além das aulas para crianças, o projeto atende as mães, com aulas de ginástica aeróbica, zumba e dança do ventre. “Um dos nossos alunos já representou Mato Grosso do Sul no The Voice Brasil. A equipe de ballet ganhou cinco prêmios em festival internacional na Argentina. Tenho gratidão a Deus e a todos que já colaboraram com o projeto, incluindo o governador Reinaldo Azambuja, como pessoa física. Quando a Rose foi vice-governadora implementou a Rede Solidária, inspirada no Tocando em Frente com cultura e cidadania nos bairros”, destacou Rinaldo.

O deputado Barbosinha (DEM) também elogiou a iniciativa. “Quero parabenizar a todos por esse projeto que resgata vidas. Não é nada político-partidário, atende de fato os mais vulneráveis, de vários bairros, dando uma oportunidade de direção ao sol. Sabemos que a palavra é importante, mas são os exemplos que frutificam”, finalizou o deputado. O projeto fica na Rua da Divisão, 362 e atende pelo telefone 67 2109-7978.