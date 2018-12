Deputados do MDB chegam ao gabinete de transição para reunião com Bolsonaro

Deputados do MDB começam a chegar ao gabinete de transição governamental, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), para reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro. O ex-deputado e atual assessor especial do gabinete pessoal do presidente Michel Temer, Mauro Pereira (MDB-RS), disse na tarde desta terça-feira, 4, que o encontro com a bancada é "para estreitar relações" e iniciar uma aproximação do partido com o novo governo.

Perguntado sobre a preferência de Bolsonaro em negociar com bancadas temáticas no Congresso ao invés de trabalhar diretamente com os partidos, Pereira avaliou que, no dia a dia, a conversa tende a ser mais individual. "O importante é que o presidente Bolsonaro continua aberto ao diálogo e levará para o governo a sua experiência na Câmara. Mesmo depois de eleito, ele ainda atende o celular no segundo toque. Isso mostra que ele permanece aberto ao diálogo", afirmou. Até momento, cerca de 10 parlamentares do MDB já chegaram ao local.