Deputados discutem como será a votação da PEC da reforma política no plenário

O plenário da Câmara rejeitou nesta quarta-feira, 23, o requerimento do PSOL que pedia a retirada de pauta da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma política, que cria um fundo com recursos públicos para financiar campanhas eleitorais e altera o sistema eleitoral para o distritão.

Os deputados discutem agora de que maneira vão votar a PEC. Há requerimentos propondo diferentes ordens da votação. O plenário irá precisar decidir se vota primeiro o texto-base ou se faz uma votação fatiada, em bloco. Caso a votação seja fatiada, a discussão será sobre qual item será votado primeiro, a criação do fundo ou o distritão.

Partidos como o PMDB e o PP estão condicionando a aprovação do fundo à aprovação do distritão, ou seja, não apoiam a medida se o sistema eleitoral não for alterado para o modelo majoritário.

Veja Também

Comentários