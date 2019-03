Deputados devem votar projetos sobre inclusão de eventos no calendário oficial de MS

Deputados durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa

Os deputados estaduais devem votar dois projetos de lei, em primeira discussão, durante a Ordem do Dia na sessão ordinária desta quinta-feira (14) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). As duas propostas dizem respeito à inclusão de eventos no calendário oficial do Estado.

De autoria do deputado Jamilson Name (PDT), o Projeto de Lei (PL) 09/2019 inclui no anexo do calendário de eventos de Mato Grosso do Sul o Dia do Esporte Amador. “As ligas de futebol amador promovem, por exemplo, em nosso estado, campeonatos em bairros, propiciando a integração da comunidade e proporcionando, de forma efetiva, o acesso gratuito ao esporte e ao lazer aos cidadãos”, afirma o parlamentar na justificativa do projeto.

O PL 11/2019, proposto pelo deputado Renato Câmara (MDB), inclui no calendário oficial de eventos do Estado o festival "Encontro com a Música Clássica". De acordo com o parlamentar, o festival é realizado, ininterruptamente, desde 2007. “Objetivando a difusão da música clássica, o festival busca também a valorização de artistas regionais, promovendo concertos com cantores e instrumentistas da música popular, muitas vezes utilizando instrumentos símbolos de nossa cultural regional, como a viola de cocho e a viola caipira”, argumenta.