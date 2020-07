Deputados devem votar pedido de calamidade pública e outros quatro projetos

Duas propostas estão pautadas para primeira discussão - (Foto: Luciana Nassar)

Os deputados devem votar cinco projetos nesta quinta-feira (2) durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Entre as propostas, está solicitação de município para o reconhecimento de estado de calamidade pública. Uma proposta deve ter a redação final apreciada e as demais estão pautadas para primeira e segunda discussão.

Por solicitação da prefeitura de Ivinhema, a Mesa Diretora da ALEMS apresentou nesta quarta-feira (1º) o Projeto de Decreto Legislativo 44/20, previsto para ser votado, em discussão única, nesta quinta-feira. A matéria reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município, em decorrência dos impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus.

Também está pautada a votação da redação final do Projeto de Lei 259/2019, de autoria dos deputados Marçal Filho (PSDB) e Evander Vendramini (PP). A proposta determina a afixação de cartazes em Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais informando sobre a gratuidade da averbação do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e da certidão correspondente.

Em segunda votação, os parlamentares devem apreciar o Projeto de Lei 136/2019, do deputado João Henrique (PL). A matéria obriga bares, lanchonetes e restaurante a disponibilizarem cardápio em braille. O projeto tem pareceres favoráveis por unanimidade da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos e da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio.

Duas propostas estão pautadas para primeira discussão: o Projeto de Lei Complementar 05/2019, de autoria do deputado Lidio Lopes (PATRI), e o Projeto de Lei 106/2020, do deputado Antonio Vaz (Republicanos). A primeira matéria altera a redação da Lei Complementar 245/2018, que cria o Presídio Militar Estadual (PME) Centro de ressocialização Fidelcino Rodrigues. A outra proposta dispõe sobre a implantação de Centros de Ensino Estruturado para a pessoa com transtorno de espectro autista.

As sessões ordinárias da ALEMS estão sendo realizadas remotamente. Têm início às 9h e são transmitidas pela TV ALEMS, Rádio ALEMS e pelas páginas da Casa de Leis no Youtube e no Facebook.