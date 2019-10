Deputados devem votar dois vetos e dois projetos na sessão desta quarta-feira

Deputados durante sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem votar dois vetos do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na sessão ordinária desta quarta-feira (29). Também estão pautadas uma proposta do Executivo e a redação final de um projeto de lei. A sessão da Casa de Leis tem início às 9h e é aberta para participação de toda sociedade.

Entre os vetos a serem apreciados está o relativo ao Projeto de Lei 40/2015, de autoria do deputado Felipe Orro (PSDB). Pela proposta do parlamentar, as agências bancárias ficam obrigadas a receber, em seus caixas, com atendimento presencial, os pagamentos das contas de água, luz, telefone e taxas diversas. O governador vetou integralmente o projeto por “vício de inconstitucionalidade”. O veto recebeu parecer favorável por unanimidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Também deverá ser votado o veto parcial ao Projeto de Lei 251/2017, de autoria do Deputado Pedro Kemp (PT), que “estabelece sanções administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de discriminação racial”. A CCJR deu parecer favorável ao veto por maioria. Alguns parágrafos do veto foram vetados por ter “vício de inciativa para deflagrar o processo legislativo”, conforme justificativa do Executivo.

Além dos vetos, está previsto para ser votado, em discussão única, o Projeto de Lei Complementar 12/2019, do Poder Executivo. O projeto “altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei Complementar 201/2015, que dispõe sobre a utilização de depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, tributários e não tributários, realizados em processos, vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul”.

Na sessão desta quarta-feira, também deve ser votada a redação final do Projeto de Lei 129/2019, que proíbe a utilização de bórax na confecção de gelecas, “slimes” e produtos similares, destinados a crianças. A proposta é de autoria do deputado Jamilson Name (PDT).