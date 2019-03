Deputados devem apreciar veto parcial a projeto de lei nesta quarta-feira

Nesta quarta, deputados devem apreciar veto a Projeto de Lei

Os deputados estaduais devem apreciar nesta quarta-feira (13), na Assembleia Legislativa, o veto parcial do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ao Projeto de Lei (PL) 05/18, de autoria do então deputado Amarildo Cruz (PT).

O PL 05/18 apresenta limitações aos serviços de telemarketing, com a intenção de proteger o consumidor, devido a inúmeras reclamações relacionadas a ligações indesejadas. O veto parcial do governador, por sua vez, é quanto ao acréscimo do artigo 7º à Lei que cria o Cadastro para Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing (Lei 3.641 de 04 de fevereiro de 2009). Para o Poder Executivo, o acréscimo desse artigo à referida Lei apresenta inconstitucionalidade.

Isso, pois, o artigo a ser acrescentado limita o horário no qual poderão ser realizadas as ligações de telemarketing, o que é de competência privativa da União, na interpretação do Poder Executivo. O dispositivo que justifica o veto parcial é o artigo 22, XXIX da Constituição Federal, segundo o qual é da União a competência para legislar sobre “propaganda comercial”.

