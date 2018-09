Deputados devem apreciar dois Projetos de Lei nesta terça-feira

Projetos de Lei encontram-se em primeira discussão

Os deputados estaduais devem apreciar dois Projetos de Lei (PLs) em primeira discussão durante a Ordem do Dia da sessão ordinária desta terça-feira (18).

O PL 144/2018, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), visa tornar obrigatório o registro da quilometragem dos veículos na base de dados do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

Já o PL 160/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli (PSDB), dispõe sobre a afixação de cartazes informando sobre o risco de queimadas na área urbana. Ambos as propostas já receberam pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).