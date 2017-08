Deputados devem analisar cinco matérias na Ordem do Dia desta terça-feira

Os parlamentares devem apreciar cinco propostas nesta terça-feira (22/8). Em discussão única, o Projeto de Lei (PL) 143/2017, do deputado Onevan de Matos (PSDB), que declara de Utilidade Pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer, no município de Mundo Novo.

Em segunda discussão está prevista a votação do PL 030/2017, de autoria do deputado Marcio Fernandes (PMDB), que dispõe sobre a utilização de aparelho celular em UTI's neonatais no Estado. A proposta recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Saúde e da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração.

Ainda em segunda discussão e com parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, o PL 122/2017, do deputado Renato Câmara (PMDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul a Festa 'Encontro de Cowboys', realizada no município de Ribas de Rio Pardo.

Já em primeira discussão os deputados devem apreciar duas matérias. O PL 141/2017, do deputado Junior Mochi (PMDB), que institui o Dia do Policial Militar Feminino no Estado, e o PL 148/2017, do Poder Executivo, que altera a redação de dispositivos da Lei nº 3.807, de 17 de dezembro de 2009, que trata sobre o Conselho de Intermediação de Conflitos Sociais e Situação de Risco.

