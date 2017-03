Deputados definem membros da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Foi publicada no Diário Oficial do Legislativo desta quinta-feira (16/3) a ata de eleição e posse dos membros da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O deputado George Takimoto (PDT) foi eleito presidente e Felipe Orro (PSDB) como vice-presidente. Também são membros da Comissão os deputados Paulo Corrêa (PR), Dr. Paulo Siufi (PMDB) e Pedro Kemp (PT).

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável analisa matérias que definem a política estadual de meio ambiente, e que modifiquem, acrescentem ou suprimem artigos da legislação ambiental e de defesa ecológica. Os seus integrantes dão parecer em proposições relativas ao meio ambiente, recursos naturais renováveis, flora, fauna e solo. Outra atribuição da Comissão é verificar os aspectos legais da criação, ampliação ou manutenção de reservas biológicas ou de recursos naturais

Outras comissões permanentes da Casa de Leis já definiram seus membros.

