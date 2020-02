Deputados dão início ao ano legislativo e recebem mensagem do Executivo

Iniciaram oficialmente as atividades de 2020 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Sessão solene realizada na manhã desta terça-feira (4) marcou a instalação da 2ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura. Na retomada dos trabalhos, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) leu a mensagem do Poder Executivo e o presidente do Parlamento Estadual, deputado Paulo Corrêa (PSDB), também fez o pronunciamento oficial. O evento reuniu várias autoridades na sede do Palácio Guaicurus, no Parque dos Poderes.

A cerimônia seguiu protocolo determinado pelo Regimento Interno da Casa de Leis. Às 8h45, o governador passou em revista a tropa formada pela Polícia Militar. Na sequência, ocorreu o hasteamento das bandeiras do Brasil, Mato Grosso do Sul e Campo Grande. Já no Plenário Deputado Júlio Maia, Reinaldo apresentou a mensagem do Governo do Estado, conforme prevê o artigo 89, inciso XI, da Constituição Estadual.

Na prestação de contas das ações do governo em 2019, Reinaldo destacou os resultados obtidos com as medidas de austeridade implementadas, como as reformas administrativa e previdenciária, o estabelecimento de limites de gastos para os poderes e a renegociação da dívida do Estado.

“Mato Grosso do Sul atravessou esta longa tormenta nacional de pé, sem atrasar uma única vez os salários do funcionalismo, o pagamento do 13º salário e a manutenção dos serviços públicos. Foi, é certo, um esforço gigantesco, em um cenário extremamente adverso e desafiador. Ao final, tocando uma gestão austera e responsável, conseguimos cumprir todas as nossas obrigações e ainda avançar mais, alcançamos o patamar de 4º Estado que mais investe no país. E há, hoje, investimentos nossos espalhados por cada um dos 79 municípios”, disse.

Reinaldo ainda comentou as expectativas para os próximos anos. “Vamos cometer a ousadia de ser o Estado mais digital do país, lançando um audacioso programa de digitalização de serviços públicos estaduais. Serão mais de 80 serviços, inicialmente, na largada. E queremos continuar progredindo nesta direção, porque este é o contorno do futuro. Isso significa reduzir drasticamente o custo do Estado, na prestação de serviços. Ao mesmo tempo, ampliaremos o acesso das pessoas, agilizaremos os processos burocráticos e assim vamos mudar para melhorar a eficiência dos serviços aos contribuintes”.

Conforme o governador, caso o cenário projetado se confirme, terão robustos investimentos em estradas, escolas, hospitais, urbanismo, logística e novas tecnologias. “O Mato Grosso do Sul avança, planeja, investe, trabalha e cobra resultados. Tenho fé que estamos inaugurando um novo ciclo de crescimento, com mais desenvolvimento e oportunidades para todos”. Ressaltou.