Deputados da ALEMS tomam posse na diretoria executiva da Unale para gestão 2020

Parlamentares participaram de cerimônia nesta segunda-feira em Brasília

Os deputados Herculano Borges (Solidariedade) e Lidio Lopes (PATRI) representaram a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) no evento de posse da nova diretoria executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) - gestão 2020. Durante a cerimônia realizada nesta segunda-feira (10), em Brasília, Borges foi empossado secretário de MS na instituição e Lopes vice-presidente da Unale na região Centro-Oeste.

Deputados Lidio Lopes, Ivana Bastos e Herculano Borges

“Nos sentimentos honrados de sermos empossados na vice-presidência da Unale, órgão que une todos os parlamentares estaduais do Brasil”, destacou Lopes. A deputada Ivana Bastos (PSD-BA) é presidente do grupo que este ano tem o objetivo de atuar em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude, para aproximar a juventude da política e trabalhar o empreendedorismo e novas tecnologias.

O novo secretário de Mato Grosso do Sul na Unale falou sobre a importância da representatividade da ALEMS na União. “Nossa participação na Unale é fundamental, pois a entidade discute e encaminha pautas comuns aos estados brasileiros e troca experiências em projetos bem sucedidos que poderão ser aplicados em Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado Herculano Borges, 2º secretário da Casa de Leis.

Confira a lista completa dos membros da nova diretoria executiva.

*Com informações das assessorias parlamentares e da Ascom Unale