Deputados criam comissão para acompanhar execução de duplicação da BR-163

Uma Comissão Temporária foi formada para que os deputados estaduais acompanhem a execução da obra de duplicação da Rodovia BR-163, em Mato Grosso do Sul. A criação foi oficializada em publicação no Diário do Legislativo desta quinta-feira (23).

Fazem parte da nova comissão os deputados Junior Mochi (PMDB), Zé Teixeira (DEM), Lídio Lopes (PEN), Paulo Corrêa (PR), Cabo Almi (PT) e Pedro Kemp (PT). A comissão foi formada após reunião com empresários do município de Nova Alvorada do Sul, que reivindicaram fiscalização da obra e mudanças no projeto original para que o comércio e indústria não sejam afetados. Reveja a reunião com os empresários clicando aqui.

Além das 16 Comissões Permanentes, a Assembleia Legislativa pode instituir Comissões Temporárias, que têm a tarefa de analisar temas específicos, por um determinado período, com a apresentação de relatório ao Plenário ao fim dos trabalhos, conforme preconiza o Regimento Interno da Casa de Leis.

