Deputados comemoram liberação de recursos a Dourados

Os deputados Barbosinha (DEM) e Neno Razuk (PTB) ocuparam a tribuna durante sessão desta quarta-feira (8) para falar sobre a situação da cidade de Dourados. Líder do Governo na Assembleia, Barbosinha confirmou a liberação de recursos por parte da Secretaria Estadual de Saúde para ações municipais contra a dengue, que foram cobrados pelo deputado Neno em sessão anterior (reveja aqui).

“Hoje obtive a informação que o recurso em atraso foi pago, inclusive valores referentes de janeiro a fevereiro de R$ 150 mil para a UPA [Unidade de Pronto Atendimento] de Dourados, também foram repassados no dia 6 de maio. Então a cidade agora poderá contar com isso”, comemorou Barbosinha.

Neno agradeceu o repasse. “Fico feliz em saber que foram efetuados e que minha cobrança teve resultado, pois a população não pode esperar. Novamente aproveito para pedir ao Governo do Estado que faça campanhas de conscientização, pois a cidade está proibida decorrente da suspensão de contratos publicitários pela Justiça”, justificou.

Segundo Neno, os agentes de Saúde da cidade contabilizam que cerca de 90% dos focos de dengue são encontrados em residências particulares. “Isso é reflexo da falta de campanhas de educação à população”, considerou. Barbosinha também cobrou necessidade de conservação das vias públicas e enalteceu obras de infraestrutura do Governo Estadual. Eles também citaram a necessidade de investimentos no Hospital Regional, que atende 33 municípios da região e sobre o aeroporto da cidade, discutido anteriormente no Grande Expediente – confira mais aqui.